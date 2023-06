Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo alcuni appuntamenti per un lungo weekend di festa. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 3 GIUGNO

FOODSTOCK NELL’OASI VERDE DELL’APPIA JOY PARK

100 proposte culinarie condite con giocoleria, comicità, magia, equilibrismi, musica, circo, teatro

In occasione del ponte del 2 giugno torna ‘Foodstock’ un evento che unisce street food e intrattenimento con oltre dieci gli spettacoli al giorno con le eccellenze più richieste nei festival di buskers di tutto il mondo. Gli spettacoli, gratuiti, vedono protagonisti una truppa di comici, clown, mimi, giocolieri, personaggi improbabili, acrobati, musicisti. Tra un drink, un dessert o un cartoccio di pesce fresco, sarà possibile passeggiare nel bellissimo nuovo parco della Capitale, accompagnati sempre da buona musica e un’atmosfera di festa. In programma nella giornata di sabato 3 giugno: alle ore 12.00 (e in replica alle 17.00) Bon Bon Rouge in ‘Na scarpa e ‘na panchina, (teatro fisico, clown, manipolazione oggetti, acrobatica, hula hoop). Ad allietare il pranzo dalle 14.00 il live Ukus in fabula, leader internazionali dell’ Ukulele con un repertorio coinvolgente e condito da cabaret musicomico e divertente. Alle 17.00 con il suo basso e voce la piccola Aury Trip. Infine dalle 19.30 alle 23.00 l’acclamata band I Brobusk che propone uno spettacolo unico musicale, con i più grandi successi internazionali.

Ingresso gratuito

Appia Joy Park è in via Annia Regilla 245

IL CINEMA DEI PICCOLI A VILLA BORGHESE

Guinness dei primati come “Edificio adibito a cinema più piccolo del mondo”, il Cinema dei Piccoli nel cuore di Villa Borghese è un tesoro per la città in piedi dal 1934. La programmazione durante il giorno ospita giovani spettatori e spettatrici, mentre la sera diventa cinema d’essai per i grandi. Sono tre le proiezioni in cartellone sabato 3 giugno: Ernest e Celestine alle ore 15.00; Maurice un topolino al museo alle ore 16.30 e Mavka e la foresta incantata alle ore 18.10.

Il cinema dei Piccoli ha 58 posti ed è consigliato acquistare i biglietti online o prenotarli telefonicamente al numero 06.8553485. I biglietti dovranno essere ritirati alla cassa del cinema almeno 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo pena l’annullamento della prenotazione.

COSTO (sabato e festivi) 7,00 euro

Il cinema dei Piccoli è in viale della Pineta, 15 – all’interno del Parco di Villa Borghese (lato Porta Pinciana) – Largo Marcello Mastroianni

Ore 17.30 L’ERBARIO DI ARCIMBOLDO ALLA CASINA DI RAFFAELLO

Laboratorio dai 6 agli 11 anni

Dopo aver raccolto e scoperto alcune delle piante di Villa Borghese, bambine e bambini con l’aiuto dei grandi creeranno un erbario alternativo lasciandosi guidare dal genio di Giuseppe Arcimboldo. L’attività è in programma anche domenica 4 giugno alle ore 11.00.

Costo: 7€ bambino. Max 12 bambini. Prenotazione obbligatoria allo 060608

La Casina di Raffaello è in via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

ECCO COSA FARE IL 4 GIUGNO

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO A PALAZZO BRASCHI

Ore 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00 La vita delle stelle di Gabriele Catanzaro

Il Planetario ‘invade’ il Museo di Roma a Palazzo Braschi. Tra conferenze e appuntamenti ecco anche ‘La vita delle stelle’ di Gabriele Catanzaro alias Dottor Stellarium. Un viaggio divertente per tutta la famiglia per scoprire le caratteristiche degli astri. Attraverso L’utilizzo di strumenti autocostruiti e modellini creati dal Dottor Stellarium si ripercorre l’intera vita delle stelle: dalla loro nascita alla morte, in un vero percorso di scoperta collettiva.

COSTO: Spettacolo gratuito con biglietto d’ingresso al museo o con la Mic Card

Il Museo di Roma a Palazzo Braschi è in Piazza di San Pantaleo, 10, Piazza Navona, 2

Ore 11.30 FAMILY CONCERT ‘BRASS PARADE’

Con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Protagonista della mattinata sarà il Quintetto di ottoni e percussioni dell’Accademia di Santa Cecilia, che proporrà una raccolta di brani arrangiati per questo particolare ensemble composto da due trombe, un corno, un trombone, tuba e percussioni. Si inizia con un medley di alcuni dei brani più conosciuti e amati di Giuseppe Verdi, quindi sarà la volta del celebre intermezzo dell’opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Del compositore francese Claude Daquin il quintetto eseguirà uno dei suoi brani più celebri, Le coucou. Quindi spazio alla musica spagnola e sudamericana, con La Boda de Luis Alonso di Giménez, De Cai di Pascual Piqueras, la Suite da Maria de Buenos Aires dell’argentino Astor Piazzolla, un’opera tango composta nel 1968 che usa il linguaggio del nuevo tango a cui il compositore deve la sua notorietà e infine quattro brani (Rag time, Bossa nova, Vals peruano e Son de México) dalla Suite americana n. 1 dell’uruguaiano Enrique Crespo. Il concerto si terrà nella Sala Sinopoli e avrà una durata di massimo un’ora senza intervallo.

COSTO: 12,00 euro. Biglietti online su Ticketone

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è in viale Pietro De Coubertin, 30