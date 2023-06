‘La Sirenetta’, ecco perché il film è stato girato in Sardegna: il racconto di cast e crew

ROMA – Disney ha scelto la Sardegna per ambientare parte del film ‘La Sirenetta’, remake live-action del classico d’animazione nelle sale in questi giorni. Il cartoon che, negli Anni 90 ha fatto sognare milioni di bambini, è tornato a vivere grazie ad attori in carne e ossa che attraversano gli scenari incantevoli dell’isola italiana, tra il parco nazionale dell’Asinara e il Golfo Aranci, fino all’area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. L’iconico scoglio di Ariel si trova infatti ad Aglientu, in una delle spiagge più belle della regione, mentre il castello del principe Eric, a picco sul mare, è quello di Castelsardo, a pochi chilometri di distanza.

PERCHÉ LA SIRENETTA È STATO GIRATO IN SARDEGNA

“Non volevamo solo spiagge incontaminate, ma anche uno scenario roccioso, degli scogli e un po’ di drammaticità”, rivelano il produttore e regista, Rob Marshall, e lo scenografo, John Myhre, in un video condiviso sui social Disney, spiegando cosa li ha guidati nella scelta della location.

Scartati i Caraibi (dove è ambientato il film) a causa di previsioni meteo avverse, “abbiamo cercato ovunque- racconta Russen Allen, production manager della pellicola- in tutte le isole del mediterraneo, Croazia, Grecia”. Poi la sorprendente scoperta: in Sardegna c’era il castello sulle rocce disegnato nella prima illustrazione realizzata in pre-produzione. “Avevamo trovato la Sardegna nei nostri sogni prima di andarci”, dichiara Myhre.

“È stato un vero piacere andare in Sardegna- dichiara la protagonista Halle Bailey– venivamo da 3 mesi di riprese a Londra, mi è sembrata la cosa più bella del mondo”. “Girare in Sardegna è stato un sogno per tutti noi”, aggiunge Javier Bardem che nella pellicola interpreta Tritone, il padre di Ariel.