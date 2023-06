Regolamenti, IA e competenze: ecco i temi di Anorc e Digitalaw a ‘Illuminate 2023’

ROMA – I numerosi regolamenti europei che nell’ultimo periodo stanno arricchendo il panorama normativo in materia di gestione dei dati confermano che le innovazioni digitali devono seguire specifici principi giuridici su cui costruire corretti modelli di compliance attraverso il necessario sviluppo di competenze interdisciplinari a tutela, controllo e custodia dei nostri dati. Lo ha confermato anche l’avvocato Andrea Lisi, presidente di ANORC professioni, componente del Comitato di Esperti di comprovata esperienza e qualificazione in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale della PA presso il Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica ed esperto in Diritto applicato all’informatica e protezione dei dati: “In un’epoca pervasa dalla digitalità– ha spiegato- è fondamentale riuscire a garantire principi e parametri giuridici capaci di guidare la rivoluzione digitale a cui stiamo assistendo e che intersecano discipline diverse come il diritto, l’archivistica e la sicurezza. In un contesto in cui siamo ormai ‘datificati’, il dato assume inevitabilmente un ruolo centrale in quanto deve essere tutelato e custodito con attenzione e doviziosa cura, andando a costituire quel patrimonio informativo per il quale devono essere garantiti i principi giuridici di qualità, accessibilità, interoperabilità, integrità, immodificabilità, trasparenza, riservatezza e autenticità”.

“Oggi- ha continuato- qualsiasi ente pubblico o privato deve puntare a raggiungere un modello corretto di compliance sui propri dati, seguito da accurate analisi del rischio che siano in grado di assicurare adeguate misure di sicurezza a protezione di ogni asset informativo. I dati, del resto, rappresentano non solo il nostro patrimonio informativo, da custodire e tutelare adeguatamente, ma anche il presupposto di qualsiasi azione digitale che non può allontanarsi da quei principi giuridici in cui ormai noi giuristi ci riconosciamo da tempo. Tali principi costituiscono oggi i presupposti fondamentali che governano da sempre le nostre democrazie e che devono continuare a governare le nostre esistenze digitali. Le nuove normative che regolamentano i mercati digitali e la stessa Intelligenza Artificiale si occupano proprio di garantire i diritti fondamentali di noi cittadini europei, soprattutto in relazione agli operatori di servizi essenziali. La tecnologia, IA compresa, quindi non va ovviamente bloccata, ma va considerata come uno strumento che deve rimanere saldamente nelle mani dell’uomo proprio attraverso una regolamentazione che reinterpreti la nostra esistenza digitale alla luce di quei principi giuridici generali che da sempre ci governano”.

“In questo senso- ha detto ancora Lisi- va incentivato lo sviluppo di competenze in grado di gestire la tecnologia in modo compliant. E così quindi non ha senso bloccare oggi i ‘Gafam’ (cioè, i grandi provider che dagli Usa offrono servizi digitali a livello mondiale), ma occorre orientare le loro pervasive azioni in modo da bloccare il pericolosissimo ‘far web’ in atto in questi anni a causa di una politica europea nel recente passato svogliata e sonnecchiante. Se poi si arriverà a una sovranità digitale europea nei prossimi anni sarà senz’altro un bene, quindi può essere un obiettivo affascinante e utile, ma oggi siamo lontanissimi dall’esserci vicini”.

ILLUMINATE 2023

Di questi e di altri temi l’avvocato Andrea Lisi parlerà ad ‘Illuminate 2023′, l’evento internazionale dedicato all’innovazione digitale e all’IT che si terrà a Lecce dal 5 al 7 giugno. La manifestazione è organizzata da Co.M.Media srl con co-branding della Regione Puglia, in collaborazione con l’Associazione internazionale dei partner Microsoft (Iamcp), Microsoft e il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione di Unisalento. “Essere scelti da Iamcp Emea come tappa dell’edizione 2023 di ‘Illuminate’, è motivo di orgoglio e di soddisfazione. ‘Illuminate’ è un evento internazionale itinerante, l’anno scorso si è tenuto in Portogallo. Stiamo portando nel capoluogo salentino alcuni fra i più autorevoli professionisti e accademici del settore” ha detto Fabrizio Benvenuto, presidente di Iamcp Italia e founder di Co.M.Media srl.

L’evento, che vedrà diversi partner patrocini, tra cui anche ANORC con la collaborazione di Digitalaw, ospiterà infatti centinaia di relatori provenienti da 16 Paesi e tra questi ci saranno anche autorevoli esperti del D&L Net, network interdisciplinare fondato e coordinato dall’avvocato Lisi e che saranno protagonisti nella mattinata del 7 giugno di un’intera sessione dal titolo ‘Digital Compliance: regulations in Digital Markets’. Per maggiori informazioni sull’evento è possibile consultare il sito: https://illuminate2023.eu/ Per acquistare i biglietti: https://illuminate2023.eu/tickets/.