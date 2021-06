Covid, terapie intensive sotto quota mille: è la prima volta da oltre sette mesi

ROMA – Sono 2.483 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in aumento rispetto ai 1.820 di ieri. Il tasso di positività registra invece il calo di un punto, passando dal 2,1% di ieri all’1,1% di oggi. I decessi della giornata sono invece 93, per un totale di 126.221 vittime da inizio epidemia.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota mille dopo oltre sette mesi: sono 989 le persone ricoverate in rianimazione, 44 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 6.192, in calo di 290 unità rispetto a ieri.