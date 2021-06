Open day Johnson&Johnson domani in Fiera a Bologna

BOLOGNA – Primo ‘open day’ di vaccinazioni a Bologna in arrivo domani, mercoledì 2 giugno. A organizzarlo è l’Ausl nel centro vaccinale della Fiera, che utilizzerà il siero Johnson & Johnson. Nel complesso sono disponibili 1.200 dosi. Dalle 8 alle 19, dunque, i cittadini residenti nel territorio dell’azienda sanitaria di Bologna che non hanno ancora una prenotazione potranno presentarsi per ricevere la vaccinazione anti-Covid. È sufficiente avere la tessera sanitaria.

Nel frattempo, questa mattina l’attività dell’hub in Fiera è stata sospesa in via temporanea per una giornata di stop programmato. Regolare, invece, l’attività negli altri nove centri aziendali, tra cui l’Unipol Arena. In mattinata alcuni cittadini si sono comunque presentati in Fiera per ricevere la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna, inizialmente prenotata a 21 o 28 giorni dalla prima. La data era stata poi modificata sulla base delle indicazioni regionali che dallo scorso 10 maggio prevedono un intervallo, tra la prima e la seconda dose, di 35 giorni, in accordo con la campagna vaccinale nazionale. “La nuova tempistica era già stata comunicata direttamente in sede vaccinale al momento della prima dose”, precisa l’Ausl di Bologna.

