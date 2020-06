Nasce il podcast delle ‘buone notizie’, l’idea è di tre giovani napoletani

NAPOLI – È disponibile da domani, martedi’ 2 giugno, su due piattaforme digitali, “Upside News”, un nuovo format di podcast che tratta esclusivamente di buone notizie. Ad idearlo tre giovani napoletani, Alberta Testa, laureata in Affari europei, Fulvio Scognamiglio, dottorando in Pubblica amministrazione alla Open University, e Alfonso Cristofano, laureato in Giurisprudenza.

Nella prima puntata commenteranno una serie di notizie positive, dallo stop alle mutilazioni genitali in Sudan all’annuncio della Nasa di voler girare un film d’azione nello spazio. Disponibile su Spotify e Apple podcast, e’ possibile seguire “Upside News” anche sui social (instagram: upsidenews_ facebook: Upside News e twitter: @NewsUpsidePodcast)

“Abbiamo scelto di raccontare notizie positive in pieno lockdown con l’intento di costruire una retorica alternativa positiva. Con la diffusione del virus – racconta Alberta – siamo stati costretti ad essere testimoni e a sperimentare fenomeni senza precedenti. Sebbene sia stato, ed e’ tuttora, difficile affrontare le conseguenze del blocco e di cio’ che seguira’, piccoli gesti umani di solidarieta’ quotidiana ci hanno aiutato a trascorrere quei giorni. Cio’ che ci ha spinto quindi e’ soprattutto il desiderio di mantenere viva questa tendenza, di continuare a nutrire una cultura della solidarieta’”.

L’intento e’ anche quello dare vita a una vera e propria Community di persone che abbia il desiderio e la voglia di condividere un pensiero sul presente e sul futuro con un’attitudine positiva. “Crediamo – dice Alberta – che affrontare con un sorriso le problematiche di un mondo che cambia possa aiutarci ad immaginare un futuro migliore insieme”.

Alberta, Alfonso e Fulvio hanno preso ispirazione da un attore statunitense che tutti e tre apprezzano, John Krasinski, ideatore del notiziario online “Some Good News”. Il mezzo di comunicazione del podcast e’ stato scelto “perche’ tutti e tre – continua Alberta – siamo appassionati a questo nuovo ma antichissimo mezzo di comunicazione e crediamo che sia lo strumento migliore per approfondire le notizie positive, che magari accompagneranno le persone a lavoro, in auto, in pausa pranzo”.