Teatro San Carlo di Napoli, a luglio 3 spettacoli in piazza Plebiscito

NAPOLI – Stagione estiva all’aperto per il teatro San Carlo di Napoli grazie a tre spettacoli che si svolgeranno nel mese di luglio in piazza del Plebiscito. Si parte giovedi’ 23 e domenica 26 luglio con la Tosca di Giacomo Puccini diretta da Juraj Valcuha. A seguire martedi’ 28 e venerdi’ 31 luglio l’Aida di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Mariotti, e giovedi’ 30 la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven diretta da Juraj Valcuha. Le date sono state svelate questa mattina in conferenza stampa dal sovrintendente del teatro San Carlo Ste’phane Lissner.

Sara’ installato un palcoscenico di 1.500 metri quadrati distribuito su sette livelli e progettato in funzione delle normative sul distanziamento dei componenti di orchestre e cori e dei solisti. In piazza sara’ possibile accogliere circa mille spettatori. La prima serata, quella del 23 luglio, sara’ riservata al personale ospedaliero.

DE LUCA: DA REGIONE CAMPANIA 15 MILIONI PER IL SAN CARLO

“Dalla Regione ci sara’ il pieno sostegno al teatro con la conferma di finanziamenti per oltre 10 milioni euro. Nei prossimi giorni presenteremo il progetto nel quale investiamo altri 5 milioni di euro per una serie di iniziative in programma quest’estate, eventi di grande qualita’ da concentrare a Napoli e in tutti i territori della Campania”. Questo il testo di un messaggio che il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha inviato al sovrintendente del teatro San Carlo Ste’phane Lissner in occasione della presentazione della stagione 2020/21 del Massimo partenopeo. Il presidente della Regione ha spiegato di non aver partecipato alla conferenza stampa a causa di un lutto, il decesso del sindaco di Polla (Salerno) Rocco Giuliano.

DE MAGISTRIS: “SOSTEGNO AL CORPO BALLO DEL SAN CARLO”

“Serve un sforzo grande per il San Carlo. Nei momenti di guerra sociale ed economica lo Stato deve fare un investimento forte, deve avere un interesse diverso per i teatri e le grandi fondazioni”. Lo chiede il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenendo alla presentazione della stagione 2020/21 del teatro San Carlo. De Magistris, che e’ anche presidente della fondazione del teatro, ha poi annunciato che “dopodomani si chiude un’intesa per un importante impegno economico suppletivo della Citta’ Metropolitana volto a mettere in sicurezza il corpo di ballo del San Carlo”.