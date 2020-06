VIDEO | ‘Lontani ma vicini’ porta il teatro a casa per esplorare le emozioni

ROMA – “Il teatro ci permette di esplorare le nostre emozioni e i nostri stati d’animo. Grazie al teatro si puo’ provare a lavorare su se stessi, a mettersi in gioco. In questo momento non e’ possibile andare fisicamente a vedere delle rappresentazioni, ma tutte le piattaforme che abbiamo a disposizione ci permettono di visionare tante opere e possiamo anche metterci in gioco recitando qualche cosa che ci colpisce”. Lo dichiara Santa Spena, docente teatrale per i laboratori scolastici promossi dall’Istituto di Ortofonologia (IdO), nel video pubblicato sul canale Youtube ‘Il teatro restando a casa’, nell’ambito del progetto ‘Lontani ma vicini ‘ su Diregiovani.it.

La docente spiega il relativismo pirandelliano e si sofferma su “quanto siano attuali le tematiche presenti nella poetica di Pirandello. Anche noi spesso ci sentiamo smarriti, inadatti o incompresi dall’altro, e questi sono temi che appartengono all’animo umano soprattutto dell’eta’ moderna. Ovviamente- conclude- non c’e’ una soluzione a tutto questo, ma con il teatro possiamo riconoscere le nostre emozioni”.

Nel video la docente teatrale, per spiegare il relativismo pirandelliano, analizza alcune sue opere: Cosi’ e’ (se vi pare); Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Sei personaggi in cerca d’autore.