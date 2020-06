Torna ‘MercoledìSip’, il 3 giugno il focus è su Covid ed ecografie ai polmoni

ROMA – Ritorna il 3 giugno il ‘MercoledìSIP’: il ciclo di appuntamenti settimanali promosso dalla Società italiana di pediatria per approfondire i diversi aspetti specialistici di interesse pediatrico sul Covid-19 grazie all’expertise dei Gruppi di Studio della SIP.

Dopodomani, dalle 18 alle 19.30, si svolgerà infatti il webinar organizzato dal Gruppo di studio Ecografia Pediatrica della Sip, per approfondire gli aspetti pleuro-polmonari dell’infezione da Covid-19 anche attraverso la discussione di casi clinici .

I MercolediSIP sono partiti lo scorso 27 maggio e continueranno fino alla fine di luglio, ogni mercoledì dalle ore 18 alle 19.30. Gli operatori sanitari potranno seguire, attraverso un’apposita piattaforma, i corsi tenuti dagli esperti della Società italiana di pediatria nei diversi ambiti specialistici pediatrici connessi alla pandemia in corso: dalla cardiologia alla reumatologia, dall’ecografia alla farmacologia, solo per citarne alcuni.

Sarà possibile partecipare in streaming collegandosi al link https://youtu.be/0FN8Bxv5u2E. Sarà possibile inoltre inviare in diretta eventuali domande via e-mail all’indirizzo [email protected] che troveranno risposta nel corso dell’evento.

Per eventuali problemi tecnici è disponibile il numero di telefono 06/45499551. Per chi non potrà seguirli in diretta, i webinar saranno disponibili nei giorni successivi sul canale youtube della Sip.