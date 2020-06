VIDEO | Riccione si prepara al 3, lettini e ombrelloni aperti

RICCIONE (Rimini) – La spiaggia di Riccione è pronta ad accogliere i turisti, in attesa che dal 3 giugno siano di nuovo possibili i trasferimenti tra regioni e dalle altre nazioni. Gran parte degli stabilimenti balneari sono ormai aperti, lettini e ombrelloni, nel rispetto delle distanze previsti dai protocolli sanitari per l’emergenza sanitaria, sono tornati a “occupare” il litorale dopo alcune settimane di lavori febbrili all’interno dei bagni. Non senza polemiche. Intanto però la spiaggia è tornata ad animarsi nell’ultimo fine settimana e anche oggi, certo non con il pienone da ponte che sarebbe stato in un anno normale.

