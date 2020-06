Coronavirus, Lopalco: “Ora fase endemica: poche certezze e fare attenzione”

ROMA – “Siamo passati da una fase di circolazione epidemica a una circolazione endemica. Basta fare attenzione“. Lo scrive sui social l’epidemiologo e consulente della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo sulle ultime dichiarazioni relative alla scomparsa del coronavirus in Italia. A dirlo è stato Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano che ha parlato anche di “chi terrorizza il Paese”.

Lopalco scava nei suoi ricordi di bambino quando i genitori gli dicevano di fare attenzione quando doveva attraversare la strada. “I miei genitori facevano terrorismo? Di certo no. Non mi dicevano mica di non attraversare la strada. Mi ricordavano semplicemente di stare attento e valutare bene il rischio”, scrive e aggiunge: “In questi giorni abbiamo poche certezze: reparti ospedalieri si stanno via via svuotando dei malati di Covid 19, i nuovi casi positivi si riferiscono per lo più a portatori asintomatici o paucisintomatici, che quindi esprimono basse cariche virali, il numero di portatori è comunque alto, considerando che la maggior parte di essi non viene rilevata e che il virus si mantiene allo stato di portatore per molto tempo. Valutare il rischio e – conclude – fare attenzione”.

