Atuttomondo: le principali notizie dall’estero

ROMA – #ATUTTOMONDO. Questo il titolo della rassegna stampa internazionale dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, frutto del lavoro congiunto di studentesse e studenti della Facoltà di Interpretariato e Traduzione e del blog di Ateneo. In collaborazione con l’agenzia Dire, ogni martedì e venerdì verrà diffuso sulla rete nazionale delle agenzie, sul sito e social della Dire.

I dati relativi al numero di contagiati e di decessi giornalieri nel nostro Paese continuano a diminuire, mentre il numero di persone guarite o dimesse dai reparti di terapia intensiva è in crescita.

Anche l’attenzione della stampa e dei canali di informazione nazionali sembra progressivamente allentare la morsa sul Covid-19 iniziando a concedere spazio a notizie di altra natura.

Per oltre due mesi infatti, i media nazionali hanno eclissato notizie non riguardanti la pandemia globale, per questo motivo accogliamo la comparsa di nuovi titoli giornalistici e al telegiornale con un sospiro di sollievo e con un pizzico in più di speranza.

Fra le notizie incoraggianti inoltre, l’Università di Oxford in un comunicato ha annunciato che il primo vaccino contro il Covid-19 potrebbe essere pronto già in settembre, anticipando nettamente i tempi inizialmente previsti.

Sara Nardi

CLICCA QUI PER LA RASSEGNA COMPLETA