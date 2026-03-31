Il Mondiale che verrà, tra grandi escluse e nazionali esordienti

ROMA – Altre 4 nazionali sono andate a delineare la composizione dei gironi del Mondiale di calcio 2026, che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. Alle 42 formazioni già qualificate si sono aggiunte Svezia, Turchia, Bosnia Erzegovina e Repubblica Ceca, e mancano ancora le vincenti delle gare Congo-Giamaica e Iraq-Bolivia.

Tra le nazionali pronte ad alzare la coppa iridata le favorite risultano quelle che occupano i primi posti della classifica mondiale della Fifa, con Spagna, Francia e Inghilterra intenzionate a far cadere l’Argentina detentrice del titolo. L’Albiceleste è inserita nel gruppo J con poche insidie che possono arrivare da Algeria, Austria e la debuttante Giordania. Sembra tutto facile anche per gli spagnoli (gruppo H) che se la vedranno con Capo Verde (altra squadra che ha raggiunto la fase finale per la prima volta), Arabia Saudita e Uruguay. Più insidioso per i francesi il gruppo I con le incognite Senegal e Norvegia. Per gli inglesi (gruppo L) l’unica difficoltà potrebbe arrivare dalla Croazia, escludendo a priori qualsiasi sgambetto da Ghana e Panama.

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Discorso a parte merita il Brasile, con Carlo Ancelotti che vorrebbe vincere i Mondiali da commissario tecnico dopo avere dovuto rinunciare da giocatore, per infortunio, al successo italiano in Spagna nell’edizione del 1982. I Verdeoro hanno la strada spianata contro Marocco, Haiti e Scozia.

Intanto il presidente Fifa, Gianni Infantino, ha confermato la partecipazione dell’Iran e che le partite si disputeranno negli Stati Uniti contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. Le nazionali che faranno il loro esordio nella Coppa del Mondo, oltre alla Giordania e a Capo Verde, sono Curaçao e Uzbekistan. Tra le ‘grandi’ escluse, oltre all’Italia, figurano Serbia, Grecia, Nigeria, Cile e Camerun.