Goodbye Mondiali, l’Italia sogna e poi vede i fantasmi in Bosnia

ROMA – Goodbye Mondiali. Di nuovo. L’Italia è precipitata nuovamente in quel lungo incubo da cui non riesce a svegliarsi. Terza qualificazione sfumata, saranno almeno 16 anni senza andare alla rassegna iridata, una tragedia sportiva senza precedenti. Lo spettro della Bosnia dopo Svezia e Macedonia del Nord. Come allora, peggio di allora. Una sconfitta arrivata ai rigori, purtroppo ancora una volta fatali nella nostra storia, stavolta dopo l’illusione del gol di Kean e poi la paura, dopo essere rimasti in dieci nel primo tempo, davanti all’assedio dei padroni di casa. Che hanno pareggiato, mentre l’Italia ha sprecato alcune occasioni per chiudere comunque la sfida. Tanto rammarico. E molte proteste per alcune decisioni dell’arbitro Turpin, che triste destino vuole era anche il direttore di gara del ko contro la Macedonia del Nord.

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Una notte di delusione e lacrime, anche se la serata della prima sconfitta dell’Italia in partite ufficiali contro la Bosnia era iniziata con ben altri auspici. Il pullman parcheggiato davanti alla porta di cui aveva parlato il loro ct era durato un quarto d’ora, perché poi l’autista (il portiere) ha sbagliato la manovra (rilancio corto sui piedi di Barella) e Kean ha piazzato sotto all’incrocio il pallone che ha zittito il clacson degli oltre 8.000 tifosi di casa, chi nel piccolo stadio Bilino Polje di Zenica e chi proprio negli appartamenti che affacciano sul campo. Saltati i piani, i ‘Dragoni’ hanno dovuto riorganizzarsi, ma non si sono persi d’animo. E in un paio di occasioni si sono resi pericolosi: bella respinta di Donnarumma su una botta di Basic e parata a terra del numero 1 azzurro sul colpo di testa di Katic, che ha sprecato una ghiotta occasione. Brividi, ma non di freddo, anche per una spizzata di Demirovic fuori di poco. Troppo rinunciataria l’Italia dopo il gol del vantaggio. Una timidezza diventata paura quando è rimasta in dieci per l’espulsione di Bastoni, che da ultimo uomo ha abbattuto un avversario lanciato a rete. Azzurri con l’uomo in meno per più di un tempo. Il primo comunque chiuso avanti 1-0 perché prima dell’intervallo Memic di testa non ha trovato la porta per un soffio.

Italia con Palestra al posto di Politano al rientro dagli spogliatoi e Bosnia ovviamente all’assalto, con anche il 18enne talentino Alajbegovic a dare man forte al ‘vecchio’ Dzeko. Strategie ribaltate: a ritrovarsi con il pullman davanti alla porta è stato infatti Donnarumma. E quando è passato qualche pallone, è stato lui a metterci mani o pugni. Una impietosa statistica dopo un’ora di gara recitava 17 tiri a 2 per la Bosnia. Una corsa quasi solitaria di Kean verso la porta ha spezzato l’assedio, tenendo con il fiato sospeso i tifosi azzurri pronti a esultare, ma il tiro alto ha fatto ricadere tutti nella sofferenza. Dall’errore dell’attaccante della Fiorentina (che stanco ha lasciato il posto a Pio Esposito) a SuperGigio, protagonista di una deviazione in tuffo su un fendente di Tahirovic indirizzato all’angolino. Donnarumma è stato prodigioso anche in occasione del contestato pareggio della Bosnia a dieci minuti dalla fine, quando ha respinto il colpo di testa ravvicinato di Dzeko, ma nulla ha potuto sul tap-in di Tabakovic. L’Italia ha protestato per una spinta dell’attaccante ex Roma, Inter e Fiorentina nei confronti di Mancini (e forse ci poteva essere anche un tocco di mano), ma la rete è stata convalidata nella torcida dei tifosi. Una bolgia a cui ancora il numero 1 azzurro ha strozzato l’urlo in gola andando a prendere un’altra zuccata, questa volta di Demirovic. Mandando così la sfida ai supplementari. Vissuti tra un’altra protesta di Gattuso per una possibile espulsione di Muharemovic per un fallo su Palestra al limite dell’area mentre l’esterno puntava la porta (solo cartellino giallo), e un’occasione di Pio Esposito che di testa ha trovato le braccia del portiere Vasilj. Pio Esposito e protesta si sono ritrovati anche in una stessa azione quando l’attaccante dell’Inter si è visto deviare in caduta un tiro da un difensore della Bosnia con un braccio. Per arbitro e Var nuovamente nulla. E allora rigori. Con gli errori di Pio Esposito e Cristante che hanno condannato nuovamente l’Italia all’inferno. Fine pena quando?