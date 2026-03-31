Gattuso: “Mazzata difficile da digerire, gli Azzurri non se la meritavano. Chiedo scusa”

ROMA – “Penso che oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così, per la prestazione, per l’impegno, per l’amore che ci hanno messo. Abbiamo fatto fatica, siamo rimasti in dieci, abbiamo avuto tre palle gol. Dispiace, però questo è il calcio. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male perché ci serviva per noi, per le nostre famiglie, per tutta l’Italia, per il nostro movimento. E una mazzata così è difficile da digerire. Personalmente chiedo scusa, perché non ce l’ho fatta, però i ragazzi veramente oggi mi hanno impressionato”. Lo ha dichiarato il ct dell’Italia Rino Gattuso al termine della finale playoff delle qualificazioni Mondiali persa ai rigori contro la Bosnia Erzegovina.

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