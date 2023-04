I protagonisti di Terra Amara e i prof di Amici a Verissimo: gli ospiti di domenica

ROMA – Nuovo appuntamento domenica 2 aprile con Verissimo dalle 16.30 su Canale 5. Per la prima volta insieme nello studio di Silvia Toffanin ci saranno i protagonisti della fortunata serie “Terra amara”: Melike Ipek Yalova, che interpreta la dottoressa Müjgan Hekimoglu e Uğur Güneş, alias Yilmaz Akkaya.

Inoltre, in studio, un grande attore, Claudio Amendola, presto su Canale 5 con la fiction “Il Patriarca”, prima intervista per una nuova coppia appena uscita da “Uomini e Donne”, quella formata da Federico e Carola e i super professori di “Amici” di Maria De Filippi Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Infine, intervista-ritratto per Federica Panicucci, volto di ‘Mattino Cinque’ e dal 5 aprile al debutto anche alla conduzione del programma di Italia1 “Back to school”.

