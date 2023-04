ROMA – Una nuova tragedia sconvolge L’Aquila. A neanche 24 ore dalla strage di Tempera – dove un medico da poco in pensione ha ucciso la sua famiglia per poi suicidarsi – un’altra brutta notizia arriva dalla provincia del capoluogo abruzzese, e per la precisione dalla Marsica. A Celano una mamma di 35 anni, Gemma Paris, è precipitata dal balcone con in braccio il figlio di cinque. La donna è morta sul colpo, mentre il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore di L’Aquila. Paris soffriva di disturbi psicologici che potrebbero averla spinta a gettarsi nel vuoto insieme al figlio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it