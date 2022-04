Comune Torino, Catanzaro (Pd): “Luce accesa sui servizi delle partecipate”

TORINO – Da quanto emerge dalla prima seduta della commissione Servizi pubblici locali, d’ora in avanti la priorità del gruppo si concentrerà maggiormente sull’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini invece di avere l’agenda riempita soltanto dalle audizioni dei vari amministratori delegati delle società partecipate. Lo spiega alla ‘Dire’ Angelo Catanzaro, consigliere torinese del Pd e presidente oggi era all’esordio: “Penso di dare un cambio di rotta a questa commissione, che negli ultimi anni aveva fatto solo audizioni degli amministratori delegati”.

Per il consigliere dem infatti lo scopo non è solo quello, ma soprattutto c’è esigenza “di ascoltare le criticità dei cittadini riguardo ai servizi erogati dalle società partecipate, e cercare dove possibile di migliorare questi servizi”. Se invece ci si ferma soltanto ad ascoltare le relazioni degli ad, “non saremmo utili a rispondere ai cittadini che ci hanno sostenuto e si aspettano il cambiamento che noi abbiamo promesso”.

Catanzaro prevede anche di effettuare sopralluoghi: “Nelle prossime settimane andremo nello specifico sulle partecipate, anche con dei sopralluoghi all’interno delle stesse per verificarne l’operato”. La prossima seduta di commissione sarà probabilmente intorno al 20 di aprile.

Le audizioni continueranno comunque a far parte dell’attività della commissione: “Da qui ai prossimi mesi la Città di Torino dovrà fare delle scelte sulle nomine delle presidenze delle partecipate”. Riguardo la nomina di Luca Cassiani ad amministratore unico di Fct Holding, con cui il Comune controlla alcune partecipazioni tra cui Iren e Gtt, Catanzaro afferma che sarà ascoltato a breve: “Sarà tra i primi che noi audiremo in commissione per la programmazione dei suoi lavori all’interno di Fct Holding”.

Il neopresidente, in particolare, si occuperà delle persone con disabilità: “Io sono una persona con disabilità e mi sono candidato per portare il tema dell’inclusione e dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità anche all’interno delle società partecipate”. Un’inclusione che però, aggiunge, dovrà riguardare anche l’erogazione dei servizi.