Comune di Trinitapoli sciolto per mafia, accertati condizionamenti criminali

BARI- Il Comune di Trinitapoli (Barletta – Andria – Trani) è stato sciolto per “accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata”. È quanto deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta dalla titolare dell’Interno Luciana Lamorgese. Sarà una commissione straordinaria per i prossimi 18 mesi a guidare l’Ente comunale retto ora da Emanuele Losapio, eletto nel settembre di due anni fa e sostenuto dalla lista civica “Rinascita trinitapolese 3.0”. “Apprendo la notizia dello scioglimento del Consiglio comunale di Trinitapoli – ha scritto in un post pubblicato sui social Losapio – Appena avrò avuto comunicazioni ufficiali, parlerò alla stampa e alla mia città”.

La decisione governativa arriva dopo il lavoro della commissione di accesso agli atti, nominata dal prefetto di Barletta – Andria – Trani Maurizio Valiante, che si è insediata il 29 luglio scorso proprio per verificare se ci fossero pericoli di “eventuali forme di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare”. La commissione è stata anche chiamata a svolgere “accertamenti mirati e approfonditi volti a verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, tali da determinare un’alterazione del processo di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi a essa affidata”.

INSEDIATA COMMISSIONE STRAORDINARIA A TRINITAPOLI

Sono Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro i componenti della commissione straordinaria che guideranno il Comune di Trinitapoli sciolto per infiltrazioni mafiose. I commissari si sono insediati oggi. A nominarli è stato il prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante che, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto in via cautelare la sospensione del sindaco, del consiglio e della giunta comunale.