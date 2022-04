Assessora Comune di Napoli aggredita in un centro giovanile: “Lì per collaborare”

NAPOLI – “Da dicembre abbiamo iniziato ad incontrare in Comune chi si occupa dei centri giovanili cittadini e avevamo iniziato anche ad andare nei centri stessi per renderci conto degli spazi, delle attività che svolgono, per dare un sostegno da parte nostra a queste strutture. Avevamo fatto già 4-5 sopralluoghi e ieri eravamo in un centro giovanile, all’interno di un edificio del Comune e dato in cogestione ad una associazione, che si trova nei pressi del parco Ventaglieri al centro storico. L’obiettivo era quello della collaborazione”. Lo spiega alla Dire l’assessora alle Politiche giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani, che ieri è stata aggredita, insieme al team con cui ha svolto il sopralluogo, da un uomo che ha scagliato contro le rappresentanti istituzionali delle sedie.

“Quando siamo arrivate al centro giovanile – prosegue – c’era una donna che preparava dei pacchi per i profughi. Abbiamo rivolto a lei delle domande sulle attività svolte lì e lei, avendo delle difficoltà a risponderci nel merito, ha chiamato via cellulare un uomo che è arrivato, poi, urlando che in quel centro si svolgono numerose attività senza scopo di lucro, tra cui il doposcuola. Nel momento in cui, senza alcun intento polemico, gli ho chiesto – ricostruisce Marciani – come facessero senza sedie a svolgere quella attività, lui è andato nella stanza accanto e ha lanciato su di noi, che ci siamo prontamente allontanate, delle sedie. Spaventate, siamo uscite. L’uomo ha continuato ad urlare minacciandoci. A quel punto siamo andate via perché non c’erano più i presupposti per continuare”. All’aggressione era presente, perché arrivato anche lui al centro giovanile insieme all’uomo che ha fisicamente poi scagliato le sedie, anche il titolare dell’associazione che ha in cogestione lo stabile del Comune. Marciani ha sporto denuncia questa mattina per l’aggressione subita.

VALENTE (PD): “SOLIDARIETÀ AD ASSESSORA MARCIANI PER L’AGGRESSIONE“

“Solidarietà a Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Napoli, aggredita ieri da un uomo che stava occupandosi della raccolta di beni per i profughi in un centro giovanile nei pressi del parco Ventaglieri, un’aggressione tanto più assurda perché rivolta a chi si sta impegnando per rinsaldare il rapporto tra amministrazione pubblica e cittadinanza attiva nell’ottica per migliorare e rafforzare i servizi alla cittadinanza“. Lo dichiara la senatrice Valeria Valente (Pd).

“Un uomo che scaglia delle sedie contro una donna che ricopre un ruolo istituzionale, anzi contro una équipe tutta femminile, è un fatto tanto più grave perché espressione di una cultura violenta che fa fatica a riconoscere e rispettare una donna che occupa posizioni di vertice nello spazio pubblico”, sottolinea Valente. “Questa triste vicenda deve spronare tutti e tutte, istituzioni e società civile, ad aumentare l’impegno per costruire il cambiamento culturale necessario, sia per le donne che per la città di Napoli”, conclude la senatrice.

AGGRESSIONE MARCIANI, SINDACO DI NAPOLI: “EPISODIO MOLTO SPIACEVOLE“

“Sicuramente è stato un episodio molto spiacevole”. Lo dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando l’aggressione ai danni dell’assessora comunale alle Politiche giovanili Chiara Marciani. “È chiaro che – aggiunge – parlare di legalità significa parlare di un tema molto importante e gli spazi pubblici che debbono essere messi a disposizione dei cittadini. Su questo andremo avanti perché è un tema fondamentale che riguarda i principi democratici”.