Tg Scuola, edizione dell’1 aprile 2022

– NUOVE REGOLE SULLA GESTIONE DEI CONTAGI A SCUOLA

Con la fine dello stato di emergenza cambiano le regole di sicurezza sanitaria all’interno delle scuole. Confermato l’uso di mascherine dai sei anni in su. Raccomandato anche il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, a meno che le condizioni strutturali degli edifici non lo consentano. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Tornano però le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass ‘base’. Le attività proseguiranno in presenza, ma se si verificano più di quattro casi di positività, è previsto l’uso di mascherine ffp2. La Didattica digitale integrata si applica solo ad alunni positivi, e per tornare in classe basterà un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

– AL LICEO AMALDI DI ROMA NASCE IL PRIMO CAMPO VOLO DRONI IN UNA SCUOLA

Nasce al liceo ‘Amaldi’ di Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca, il primo campo volo droni in una scuola italiana, dedicato alla sfida della sostenibilità ambientale. Il progetto è parte del programma triennale ‘Smart & Heart Rome’, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale con il finanziamento di Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione Digitale, che prevede la realizzazione e animazione di sette Palestre dell’Innovazione per il contrasto alla povertà educativa nelle periferie ad alto tasso di disagio sociale. Si parte dal quartiere Tor Bella Monaca, nel municipio più giovane di Roma ma anche il più povero. Alla Palestra polo lanciata lo scorso settembre presso l’Istituto Comprensivo ‘Melissa Bassi’ si unisce la Palestra satellite al liceo ‘Amaldi’. Uno spazio animato con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che consente agli studenti di cimentarsi nella realizzazione di progetti per misurare l’inquinamento atmosferico del proprio territorio, scoprire le potenzialità dei droni per la tutela ambientale e sviluppare nuove competenze per settori professionali e di ricerca in fortissima espansione.

– A LADISPOLI SI VA A SCUOLA SENZA PLASTICA

La plastica non entra più a scuola a Marina di San Nicola, nel comune di Ladispoli, grazie al progetto ‘Scuola Plastic Free’, realizzato dall’Istituto Comprensivo ‘Caravaggio’ con la collaborazione del Comune di Ladispoli, il Consorzio di Marina di San Nicola, la Guardia Costiera di Ladispoli, Ambiente Mare Italia (Ami), Rotary club e CirFood. La plastica monouso sarà totalmente eliminata nell’istituto scolastico del litorale laziale. L’iniziativa è nata in seguito ad una prima fase di sensibilizzazione e spiegazione dei principi che regolano la tutela dell’ambiente e l’eccessivo uso della plastica. In un secondo momento, gli studenti hanno partecipato alla prima tappa dell’Italian Cleaning Tour, organizzata da Ambiente Mare Italia-Ami sulle spiagge di Marina di San Nicola. Successivamente si è tenuto un tavolo di lavoro al quale sono stati coinvolti tutti i partners, che si sono impegnati a partecipare alla realizzazione della Scuola Plastic Free attraverso la realizzazione degli impianti per l’installazione di un depuratore per l’acqua; la distribuzione di borracce di alluminio a tutti gli alunni; la sostituzione di stoviglie e l’eliminazione di qualsiasi tipo di plastica da parte della società di distribuzione dei pasti; con il coinvolgimento dei genitori per l’utilizzo di contenitori riciclabili per le merende.

– NEL LAZIO PREMIATI I PROGETTI ABC CINEMA

Accompagnare gli studenti e le studentesse nella scoperta dei luoghi unici della nostra regione, grazie alla guida di artisti, attori, storici e registi, per trasmettere uno sguardo diverso e poter leggere il territorio in modo più acuto. È l’obiettivo dei progetti scuola A Spasso con Arte Bellezza Cultura (ABC), promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale. La quarta edizione dei progetti si è chiusa con un incontro al Teatro Palladium, per ripercorrere le tappe di questa esperienza formativa e premiare la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti e con Daniele Leodori, vice presidente Regione Lazio. I Progetti Scuola ABC, in questi anni hanno coinvolto oltre 50 scuole e circa 5200 studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio.