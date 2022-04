Litiga con i condomini e costruisce una scala abusiva esterna, denunciato a Catania

PALERMO – Litiga con il condominio per l’utilizzo dell’ascensore e così costruisce una scala in ferro che collega la sua abitazione, al primo piano, con la strada pubblica. Protagonista un catanese che è stato denunciato dagli agenti del commissariato Librino per invasione di terreno pubblico. La scala esterna ha infatti alterato la facciata dello stabile occupando la strada pubblica con una base in cemento.