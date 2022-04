Da no vax striscioni contro Lamorgese: “Via da Napoli”

NAPOLI – “Via da Napoli” e “Trivalente Assassina”: è scritto su alcuni striscioni esposti da un piccolo gruppo di manifestanti riunitisi in piazza del Plebiscito, fuori alla sede della prefettura di Napoli, dove è attesa la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Gli attivisti no vax urlano slogan come “Assassina” rivolgendosi alla titolare del Viminale.



La ministra è a Napoli per sottoscrivere un protocollo d’intesa finalizzato all’attivazione del “Numero Unico di Emergenza Europeo” con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

CAMORRA, LAMORGESE: “PREOCCUPAZIONE PER AREA NORD DI NAPOLI”

“Preoccupazione” per i fatti criminali avvenuti nell’area a Nord di Napoli è stata espressa dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, oggi a Napoli per il primo forum espositivo sui beni confiscati. “Però, nello stesso tempo, c’è la consapevolezza – ha aggiunto – che possiamo farne fronte con le forze di polizia in campo. Tra l’altro sono previsti anche degli incrementi di forze dell’ordine. Si farà un piano d’azione complessivo”.



Lamorgese ha parlato anche dell’incontro avvenuto questa mattina, nella prefettura di Napoli, con padre Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano (Napoli) sotto scorta per le minacce ricevute. “Con don Patriciello abbiamo innanzitutto parlato della situazione del Parco Verde”, ha spiegato, ricordando che a giorni la tenenza dei carabinieri sarà trasformata in compagnia, con l’arrivo di un maggiore quantitativo di militari, e che “sarà messo in campo un piano d’azione in 2 o 3 punti, immediatamente perseguibili”.

LEGGI ANCHE: Bomba nella parrocchia del prete anti camorra a Caivano

LAMORGESE: “INTERVENIRE CON PROGETTI PER RIPULIRE PARCO VERDE”

“La situazione del Parco Verde va avanti da anni. Dobbiamo consentire di ripulire quell’area tramite dei progetti”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenuta in prefettura a Napoli dopo un incontro con il parroco di Caivano, da ieri sotto scorta. “Bisogna fissare degli obiettivi, che possono essere 2, 3 o 4, che siano raggiungibili e man mano – ha spiegato – bisogna andare avanti con un’opera di sanificazione di quell’area. Mai come in questo periodo c’è un aspetto molto positivo sul territorio napoletano, c’è una grande sinergia istituzionale”.

La ministra inoltre precisa che: “Era stata chiesto per Caivano il passaggio da tenenza a compagnia dei carabinieri. Firmerò a giorni il decreto”. “Questo – ha detto – comporterà non solo unità in più che nell’arco dell’anno arriveranno a completamento, ma anche un’ottimizzazione, un efficientamento del controllo”.