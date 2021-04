Orban: “Ondate di migranti si possono fermare, Salvini è un eroe”

BRUXELLES – L’Europa e il piano vaccinale sono alcuni dei temi affrontati da Matteo Salvini nel corso dell’incontro multilaterale che ha avuto luogo oggi a Budapest con il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban e il primo ministro della Polonia Mateusz Morawiecki. I tre leader, spiega una nota, hanno insistito sull’esigenza di “un vero e proprio rinascimento europeo per superare l’emergenza sanitaria ed economica“. Hanno condiviso una nuova idea di Europa, fondata su “temi concreti a partire dalle radici comuni, dalla salute, dal lavoro, dalla sicurezza e dal rinnovamento. Con il vertice di oggi parte un percorso per dare una visione alternativa a quella di una Unione Europea burocratica e lontana dai cittadini. Ci saranno altri appuntamenti, coinvolgendo anche leader di altri partiti e di altri governi, oltre a esponenti della società civile a partire da imprenditori e intellettuali”.

Matteo Salvini “è un eroe”, ha dichiarato conferenza Viktor Orban durante la conferenza stampa che è seguita al meeting di Budapest. Le parole di Orban nei confronti di Salvini sono dovute agli sforzi profusi dall’ex ministro dell’Interno italiano durante “i dibattiti più feroci sulla crisi migratoria”. Sforzi che, secondo Orban, hanno dimostrato all’Europa che “le ondate di migranti possono essere fermate“. “Noi ungheresi abbiamo fermato l’immigrazione via terra; lui, come Italia, via mare”, ha concluso Orban.