GENOVA – Non è un pesce d’aprile. Per la seconda volta da inizio dell’anno, Genova è avvolta dalla nebbia. O, meglio, dalla caligo, la nebbia che sale dal mare. Così sui social e sulle terrazze della città scatta la gara a chi si porta a casa lo scatto più suggestivo. Un pizzico di Milano in Liguria, anche se le seconde case dovranno restare chiuse per tutto il weekend pasquale.

