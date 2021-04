Da Magnani a Melato, luoghi di Roma verranno dedicati ad artisti italiani

ROMA – Domani andrà in Giunta capitolina la memoria per l’intitolazione del Teatro Valle all’artista Franca Valeri. L’Amministrazione, inoltre, sta già individuando strutture cittadine da dedicare ad artisti italiani, con particolare attenzione a tutti coloro che hanno avuto un forte legame con la città: tra gli altri, saranno ricordate anche Anna Magnani e Mariangela Melato, così come fatto con Aldo Fabrizi per la Biblioteca e con Gigi Proietti per il Silvano Toti Globe Theatre, nell’ottica del rinnovo di quel legame profondo fra gli spazi della cultura, gli artisti e la città di Roma. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. In questo momento, spiega il comunicato, nel panorama dei teatri italiani il numero di edifici intitolati a donne è davvero esiguo rispetto al numero di quelli dedicati a interpreti maschili: poche decine a fronte di poco più di un migliaio di strutture. Questo dato rappresenta un motivo in più per tributare il giusto omaggio alle grandi attrici della tradizione italiana.

“Il Teatro Valle è il più antico teatro di Roma. Un pezzo della nostra storia, di un’importanza unica: il suo palcoscenico è stato calcato dai più importanti attori e autori italiani. Stiamo lavorando per restituirlo alla città e ai cittadini. Lo intitoleremo a Franca Valeri, che qui ha debuttato come attrice e autrice: lei lo chiamava ‘adorato Teatro Valle’, lo considerava casa sua. Così sarà anche nell’ufficialità del nome. È l’applauso di Roma a quest’artista che ha tanto amato la nostra città, e che ne è stata immensamente ricambiata”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.