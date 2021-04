Covid, il difensore della Juventus Bonucci è positivo

ROMA – Leonardo Bonucci è positivo al Covid-19. A comunicarlo è la stessa Juventus con una nota ufficiale diramata pochi minuti fa: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della Nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.

La positività di Bonucci arriva dopo quelle di quattro membri dello staff della Nazionale italiana, già rientrati ed in isolamento domiciliare. Una brutta tegola per la Juventus che, in vista del derby contro il Torino, perde un altro difensore centrale: qualche giorno fa, infatti, ad essere contagiato durante il ritiro con la propria nazionale era stato il turco Merih Demiral.