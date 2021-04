Scuola, Indire pubblica il repository delle Avanguardie educative

ROMA – Il sito del Movimento «Avanguardie educative» di Indire si arricchisce di un’ulteriore sezione didattica, utile per le scuole primarie e secondarie di I e II grado. Si tratta di un repository contenente tutti i prodotti realizzati a partire dal 2014, anno in cui è partito il Movimento, una community in continua e costante ‘crescita’, fino ad arrivare ad una rete costituita da oltre 1.220 scuole italiane.

È possibile consultare il repository attraverso un menù di ricerca, nel quale sono elencati una serie di prodotti suddivisi per 6 tipologie di contenuti e 4 aree disciplinari, 11 aspetti della pratica organizzativa (dalla gestione del personale alla comunità educante fino all’orientamento formativo) e 10 della pratica didattica, come la gestione della classe, la valutazione, la didattica inclusiva e gli spazi di apprendimento; sono infine consultabili le 21 idee delle Avanguardie educative, che sono il frutto di concrete esperienze sperimentate sul campo, ed hanno l’obiettivo di rivoluzionare le tre dimensioni fondamentali del fare scuola: la didattica, il tempo e lo spazio.

La sezione contiene importanti prodotti di carattere formativo, tutoriale e informativo/divulgativo, frutto del lavoro dei ricercatori Indire, in collaborazione con i docenti e i dirigenti scolastici impegnati nel progetto di ricerca-azione «Avanguardie educative». A questi si aggiungono anche contributi a cura della ricerca INDIRE, pubblicati in riviste scientifiche, volumi o contenuti in atti di convegni. È un corpus eterogeneo che adempie ad una duplice funzione: da un lato ‘raccontare’ tramite alcuni dei suoi prodotti lo straordinario cammino verso l’innovazione intrapreso dalle scuole di «Avanguardie educative», dall’altro costituire uno stimolo ed un orientamento per tutte le altre che desiderano far parte del Movimento, poiché ne condividono la mission: individuare, supportare, diffondere e portare a sistema pratiche e modelli educativi per ripensare il ‘fare scuola’ in una società della conoscenza in continuo divenire.

Tutti i prodotti sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro. Di seguito il link: innovazione.indire.it/avanguardieeducative/prodotti