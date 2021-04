Letta incontra i Verdi: “Centrosinistra sarà ambientalista. Renzi? Vedrò tutti”

ROMA – “Io credo che la coalizione che dobbiamo costruire debba avere una forte impronta ambientalista“. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta al termine dell’incontro con i Verdi nella sede del partito di Roma.

Con i Verdi, aggiunge Letta, “abbiamo parlato del Pnrr che deve essere la via più importante per guardare al futuro del nostro Paese e di come usare bene tutte queste risorse e avere al centro la sostenibilità. Ecco perché anche per me è fondamentale il rapporto con le esperienze ambientaliste. Quindi con i Verdi faremo cose molto positive”.

“Quando vedrò Renzi? Farò incontri con tutti”, conclude il segretario dem.