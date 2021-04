Roma, Zingaretti: “Centrosinistra farà primarie per candidato sindaco”

ROMA – “Il progetto è sempre stato chiaro e resta lo stesso: costruire un’alleanza, che a Roma c’è, fatta di partiti associazioni e movimenti e su questo c’è un tavolo che ha deciso di indire le primarie per decidere il candidato sindaco“. Lo ha detto a SkyTg 24 il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a proposito delle prossime elezioni per il sindaco della Capitale.

“Sono convinto che le primarie siano utili per rivolgersi alle persone e coinvolgerle sul confronto della Roma che dovrà essere e sulla decisione di chi può interpretare meglio questa visione moderna della città”, ha aggiunto Zingaretti, secondo il quale “Roma ha immense chance per aiutare l’Italia e l’Europa. Qui tra quattro anni si svolgerà il più grande evento planetario, il Giubileo del 2025, che è un’occasione importante per tanti che si stanno interrogando sul futuro. Parliamo di una speranza di futuro, della possibilità rilanciare rimettendo al centro dei valori condivisi e un confronto culturale-religioso. Il Giubileo parla alle persone di tutto il pianeta e non solo ai credenti. Mi auguro, forse già sarebbe dovuto accadere, che il confronto si sposti su questo e non solo sui nomi“.

LEGGI ANCHE: Roma, Calenda: “Raggi bocciata, Pd? Scelga mio vice o corro da solo”

LEGGI ANCHE: Roma, la Sinistra chiude a Calenda: “Non è candidato giusto, valutiamo altro”