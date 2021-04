Vaccino, Figliuolo assicura: “Tra oggi e domani 1,3 milioni dosi di AstraZeneca”

ROMA – “A brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini“, assicura il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Cagliari con il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio.

Figliuolo, ripreso dalle telecamere di Rainews 24, ricorda che “già oggi sono in arrivo 500mila dosi di Moderna, e ieri sono state consegnate oltre un milione di dosi di Pfizer. Tra oggi e domani arriveranno oltre 1 milione e 300mila dosi di Astrazeneca. Questo darà nuovo fiato alle trombe per realizzare il piano in maniera coerente”.

MULÈ: ARRIVATE 501.600 DOSI MODERNA, DOMANI 1.346.400 ASTRAZENECA

“Ieri sera sono arrivate 501.600 dosi di vaccino Moderna che il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) sta già confezionando e distribuendo in queste ore. Stasera invece arriveranno oltre 1.346.400 dosi di AstraZeneca che saranno confezionate domani nel corso della giornata e verranno spedite dal tardo pomeriggio. Il cambio di passo c’è e si vede, per Pasqua ci saranno oltre 2 milioni di dosi a disposizione”. Lo ha detto Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo alla trasmissione Agorà su RaiTre.

“Ce la stiamo mettendo tutta– aggiunge- sia per quel che concerne la logistica che la distribuzione e la somministrazione anche attraverso il dislocamento sul territorio nazionale dei centri vaccinali mobili della Difesa in grado di raggiungere le zone più remote del Paese”.