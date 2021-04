Covid, Galli: “Profondamente sbagliato riaprire le scuole”

ROMA – ”Nel momento in cui i bambini, necessariamente non vaccinati, li mandiamo a scuola sembra difficile che questo sia un modo per arginare l’infezione…”. Queste le parole del prof. Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sulla riapertura delle scuole.

E alla successiva domanda se sia sbagliato allora riaprire le scuole risponde: “È profondamente sbagliato”.

