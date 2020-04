Coronavirus, la curva dei contagi resta stabile: oggi 2.937 nuovi positivi e 727 decessi

ROMA – Sono 727 i decessi per coronavirus nella giornata di oggi, per un totale di 13.155 morti. I nuovi positivi sono 2.937, per un totale di contagiati da coronavirus di 80.572. Di questi, 4.035 sono ricoverati in terapia intensiva. I nuovi dimessi sono 1.118, per un totale di 16.847 guariti. Questi i dati diffusi oggi dalla Protezione civile durante il bollettino quotidiano sull’evoluzione dell’epidemia da coronavirus in Italia.

Nella giornata di ieri i nuovi decessi per coronavirus erano 837, per un totale di 12.428 morti. I nuovi casi positivi erano stati 2.107.

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli affronta poi il problema delle mascherine non adeguate all’uso sanitario consegnate ai medici: “Si tratta di mascherine distribuite per un errore logistico, erano state donate al nostro paese dalla Cina e fanno parte di un carico destinato alla collettiività. Rimedieremo prontamente fornendo ai medici mascherine ffp2 adeguate, mentre queste altre potranno essere usate dalla collettività”.