Nel potentino sarte volontarie realizzano 700 mascherine, la più giovane ha 13 anni

POTENZA – “Non siamo sarte ma ci mettiamo il cuore”. È con questo sentimento che alcune donne di Anzi, piccolo comune in provincia di Potenza, hanno realizzato 700 mascherine per tutta la comunità. È la stessa amministrazione comunale a ringraziarle con un post su Facebook. Mani esperte e meno esperte si sono messe a lavoro per un gesto di generosità. La più piccola, Katia, ha 13 anni: “Simbolo – scrive il Comune – della laboriosità e generosità dei giovani di Anzi”. Le mascherine saranno consegnate dalla protezione civile, una per famiglia.