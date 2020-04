Coronavirus, all’Umberto I di Roma reclutato il primo paziente per ozonoterapia

ROMA – Al Policlinico Umberto I abbiamo gia’ iniziato a sperimentare l’ozonoterapia per provare a migliorare la respirazione di chi e’ affetto da Covid-19. Il protocollo e’ stato approvato e stiamo reclutando oggi il primo caso”. Lo fa sapere all’agenzia Dire il dottor Francesco Pugliese, direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione B al Policlinico Umberto I di Roma, interpellato sul tema. “Dalla Cina sull’ozonoterapia, in alcuni casi, sono arrivati dati disordinati- ha proseguito Pugliese- ma sicuramente ci sono dei segnali positivi. Noi ora andiamo con i piedi di piombo, perche’ non abbiamo la pretesa di dire che abbiamo trovato una terapia efficace. Vogliamo verificarla ed eventualmente validarla”.

All’Umberto I, intanto, si e’ arrivati ad una fase di “relativa tranquillita’”. Ha spiegato il primario: “Il sistema ormai ha un’organizzazione funzionale, per cui i percorsi sono ormai stati ben definiti grazie ad un’adeguata disponibilita’ di posti letto che siamo riusciti a mettere in campo durante le fasi di maggior crescita del numero dei contagi. Siamo riusciti fin dall’inizio a dare una buona risposta, ma ora c’e’ una situazione, tra virgolette, normale”. I posti letto sono per l’emergenza stati incrementati “quasi quotidianamente, arrivando oggi ad un volume di oltre 200 posti letto. Per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso- ha fatto sapere Pugliese diciamo che siamo ad un bilancio pari tra quelli che entrano e quelli che escono”.

Il Policlinico, per assicurare turni no stop, ha assunto inoltre diversi giovani medici. “Stanno firmando i contatti proprio in questi giorni- ha detto Pugliese- e, in questo momento di estremo dramma che stiamo vivendo, uno degli elementi piu’ positivi e’ vedere dei giovani colleghi che con entusiasmo stanno approcciando a questa ‘avventura’”.

Pugliese, che e’ anche il direttore della Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione della Sapienza di Roma, ha fatto sapere nello specifico che “gli studenti del quarto e quinto anno, complessivamente piu’ di 50, sostanzialmente hanno gia’ firmato tutti i contratti e hanno iniziato a lavorare non solo qui al Policlinico, ma anche allo Spallanzani, all’Ifo e a Frosinone, mettendosi a disposizione su tutto il territorio”.

Ma ci voleva un’emergenza per sbloccare il grosso limite del turnover?

“In realta’ gia’ c’erano stati dei primi segnali di ‘movimento’- ha risposto- prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, avevamo gia’ avuto l’autorizzazione come Policlinico all’incremento di 19 unita’ per anestesisti e rianimatori. Lo sblocco gia’ c’era stato, insomma, ma i tempi burocratici sarebbero stati completamente diversi”.

Almeno c’e’ di buono che nell’emergenza il sistema sanitario funziona…

“Assolutamente si’- ha risposto ancora Pugliese- siamo stati fortunati ad avere avuto queste due settimane di tempo in piu’, che sembrano poche e invece sono state tantissime, per permetterci di accelerare un processo di adeguamento- ha concluso- che avevamo gia’ iniziato dalla fine di gennaio”.