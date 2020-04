VIDEO | Coronavirus, le richieste degli imprenditori di Roma. Arlechino: “Liquidità”

ROMA – “Liquidità, liquidità, liquidità”. Questa la richiesta che arriva da Cristiano Arlechino, proprietario del locale e forno Giselda di viale Trastevere, a Roma, primo di una serie di imprenditori della Capitale che saranno intervistati dall’agenzia stampa Dire per capire lo stato di emergenza del settore del commercio nella Capitale.

“Per imprenditori abituati ad avere una buona liquidità circolante quotidiana- spiega Arlechino- l’impatto di questo periodo di crisi è stato micidiale in termini di volume. Quindi ben venga il primo strumento del Governo, ovvero la cassa integrazione, perché ci permette di salvaguardare i posti di lavoro. Dopo di che, inevitabilmente, non sono gli sgravi fiscali o altre misure simili a poterci aiutare ma, per quanto gli imprenditori non amino indebitarsi senza un fine specifico di investimento, credo sia più importante che sia dato accesso alla liquidità, che è lo strumento che ci potrebbe consentire di superare questo momento di difficoltà. Se ho un auspicio o una richiesta specifica è questa: liquidità, liquidità, liquidità“.