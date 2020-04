Tg Cinema, edizione dell’1 aprile 2020

‘TORNARE A VINCERE’ SALTA IL DEBUTTO AL CINEMA ED ESCE IN DIGITALE

A causa dell’emergenza Coronavirus, la Warner Bros. Pictures ha annunciato che ‘Tornare a vincere’, il film di Gavin O’Connor con protagonista il premio Oscar Ben Affleck, non debutta sul grande schermo ma dal 23 aprile è disponibile per l’acquisto e il noleggio direttamente in digitale. Il film segue la storia di Jack Cunningham, interpretato da Affleck. Il protagonista aveva una vita piena di promesse, fino a quando l’alcool non è diventato la sua miglior cura al dolore. A salvarlo dai demoni che lo hanno portato vicino alla rovina potrebbe essere la squadra di pallacanestro che inizia ad allenare.

‘MORBIUS’ E ‘GHOSTBUSTERS: LEGACY’ RINVIATI AL 2021

Sony Pictures ha deciso di rinviare l’uscita al cinema di ‘Morbius’ al 19 marzo 2021, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il film sul villain della Marvel, inizialmente atteso sul grande schermo per il 31 luglio 2020, vede come protagonista Jared Leto nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato che si trasforma in un vampiro. La Sony, inoltre, ha rinviato l’uscita di ‘Ghostbusters: Legacy’ al 5 marzo 2021. L’atteso sequel della celebre saga degli acchiappafantasmi, inizialmente previsto in sala per il 10 luglio 2020, vede come protagonisti Mckenna Grace, la star di ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard e Paul Rudd. Senza dimenticare il ritorno sul grande schermo l’indimenticabile cast originale composto da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver.

‘IL RE LEONE’ E ‘FROZEN 2’ ARRIVANO SU DISNEY+

Continua ad arricchirsi il catalogo di Disney+, la nuova casa dello streaming che ha debuttato il 24 marzo. Alla line up si aggiunge la rivisitazione in chiave live action de ‘Il Re Leone’, disponibile sulla piattaforma dal 10 aprile. Dal caldo della savana al freddo di ‘Frozen 2 – Il segreto di Arendelle’, in arrivo in streaming il 17 luglio. Il sequel del premiato con l’Oscar ‘Frozen – Il regno di ghiaccio’ ha come protagoniste le sorelle Elsa e Anna e i loro compagni di avventura Olaf, Kristoff e Sven.

DALL’1 APRILE SI ACCENDE ‘SKY CINEMA DREAMWORKS’

Da mercoledì 1 a domenica 19 aprile su Sky Cinema si accende ‘Sky Cinema DreamWorks’, che propone una programmazione interamente dedicata ai film d’animazione prodotti dalla DreamWorks nel corso degli anni. Tra le pellicole in calendario i quattro capitoli della saga animata premiata con l’Oscar dedicata a ‘Shrek’ e il suo spin-off ‘Il gatto con gli stivali’. In programma anche ‘Baby Boss’, i primi due film di ‘Kung Fu Panda, ‘Dragon Trainer 2’ e ‘Dragon Trainer – Il mondo nascosto’, ’I pinguini di Madagascar’ e il primo film della DreamWorks ‘Z la formica’. La collezione è disponibile anche on demand su Sky e NOW TV.