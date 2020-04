Inps, Conte risponde a Salvini: “100 domande al secondo, per questo problemi sul sito”

ROMA – “Abbiamo 100 domande al secondo, 300 mila richieste ad oggi. Questo ha creato qualche problema”. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha risposto a Meloni e Salvini che al tavolo di palazzo Chigi gli facevano notare che l’Inps e’ bloccata. Lo apprende la Dire da fonti presenti al tavolo.

LEGGI ANCHE: L’Inps dà il via al bonus da 600 euro per gli autonomi: sito in tilt e violazione della privacy

Poco prima, Salvini aveva scritto su Facebook: “Migliaia di voi ci stanno segnalando che il sito INPS e’ in tilt, che molti mutui stanno andando all’incasso, che per molti lavoratori autonomi non c’e’ nessun aiuto, che i commercialisti stanno impazzendo, che sulla Cassa Integrazione non ci sono certezze su modi e tempi. Avete ragione, l’ho appena fatto presente al governo ora in riunione a Palazzo Chigi, speriamo si muovano o finisce male”.