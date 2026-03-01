La Crociera della Musica saluta Sanremo dopo cinque serate tematiche e i suoi messaggi luminosi

ROMA – Con la serata Love Boat si è chiusa la settimana della Crociera della Musica, il progetto con cui Costa Crociere ha rinnovato per il quinto anno consecutivo la partnership con il Festival di Sanremo. Una settimana che ha confermato Costa Toscana come uno dei luoghi più iconici e riconoscibili dell’intera kermesse, grazie a un palinsesto di eventi che ha unito musica, intrattenimento e un dialogo costante con la città.

MAX PEZZALI E LA RESIDENCY ‘MAX FOREVER – THE LOVE BOAT’

Dal 24 al 28 febbraio, Max Pezzali è stato il protagonista assoluto della nave con cinque performance esclusive, ognuna dedicata a un mondo tematico diverso. Le serate Disco Night, Old West, Jolly Blue, Happy Days e Love Boat hanno trasformando ogni notte in un’esperienza immersiva nella discografia dell’artista, tra scenografie, costumi e atmosfere che hanno celebrato l’immaginario pop degli anni ’90 e non solo.

Ogni appuntamento è stato accompagnato dal collegamento con il Teatro Ariston, creando un ponte artistico tra palco e mare che ha reso la residency un evento unico nel panorama dell’intrattenimento italiano.

LA MESH LED DIVENTA UN FENOMENO VIRALE: IL ‘COMMENTATORE UFFICIALE’ DEL FESTIVAL CON I SUOI MESSAGGI LUMINOSI

Tra le attivazioni più iconiche e sorprendenti, la Mesh LED di Costa Toscana, la rete grazie alla quale la nave ha inviato messaggi luminosi , diventando un vero e proprio personaggio della settimana sanremese.

Ogni sera, la Mesh LED ha commentato in tempo reale ciò che accadeva al Festival con battute, reaction e giochi di parole diventati immediatamente meme virali sui social. Tra i messaggi più iconici, ormai entrati nel linguaggio della settimana: “Cosa pupplichiamo oggi”, “So’ duetti, lascio?”, “Limoni bilaterali”.

La Mesh LED ha così trasformato Costa Toscana in un media, creando un dialogo diretto con la città e amplificando l’esperienza della Crociera della Musica anche per chi seguiva da terra il Festival.

UNA PARTNESHIP CHE CRESCE E SI RINNOVA

“Questa edizione ha confermato la forza di un progetto che evolve ogni anno, integrando sempre di più la nave con la città e con il Festival”, ha dichiarato Francesco Muglia, Chief Commercial Officier e Senior VP di Costa Crociere. “La residency di Max Pezzali, le attivazioni speciali e la Mesh LED hanno trasformato Costa Toscana in un’esperienza pop immersiva, capace di parlare a pubblici diversi e di generare momenti iconici che resteranno nella memoria di questa edizione”, ha concluso.