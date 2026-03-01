domenica 1 Marzo 2026

Dopo il successo al cinema, arriva su Rai 1 il film su Franco Battiato: protagonista Dario Aita

Il giorno dopo la fine del Festival di Sanremo, sul piccolo schermo "Il lungo viaggio" di uno dei più grandi artisti della musica italiana

Data pubblicazione: 1-3-2026 ore 21:43Ultimo aggiornamento: 1-3-2026 ore 21:43

Foto di Azzurra Primavera

ROMA – Dopo il grande successo al cinema, con una straordinaria partecipazione di pubblico, “Franco Battiato. Il lungo viaggio” – il film che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana – arriva questa sera in prima serata su Rai 1 e RaiPlay. Un evento speciale che porta il musicista sul piccolo schermo il giorno dopo la fine del Festival di Sanremo.

Prodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il film ha saputo conquistare il pubblico delle sale grazie a uno sguardo intenso e rispettoso sull’universo umano e creativo di Franco Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita.

LA TRAMA

Il racconto segue il giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, attraversando i momenti cruciali del suo percorso artistico e spirituale, fino al ritorno nell’amata terra d’origine. Un viaggio interiore che accompagna la nascita di una visione musicale unica, capace di coniugare sperimentazione, ricerca spirituale e grande successo popolare.

Al centro della narrazione anche l’evoluzione del suo talento musicale e gli incontri decisivi che hanno segnato la sua carriera e il suo cammino umano, tra cui quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

IL CAST

Nel cast, accanto a Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, oltre a Anna Castiglia e alla partecipazione straordinaria di Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

