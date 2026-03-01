VIDEO| A Domenica In si canta Sanremo: dalla commozione di Ditonellapiaga al bacio tra Venier e Levante

ROMA – A Domenica In oggi si canta Sanremo, direttamente dal Teatro Ariston. Il lungo pomeriggio di Rai 1 va avanti con i 30 Big dell’edizione appena conclusa. La voglia di divertirsi oggi prevale sulla tensione della finale e regala tanti momenti insieme alla conduttrice Mara Venier.

IL BACIO DI MARA E LEVANTE

Proprio lei ha voluto spegnere, una volta e per tutte, le polemiche sulla presunta censura del bacio tra Levante e Gaia durante la serata delle cover facendo fare il bis all’artista. La cantante siciliana ha già assicurato che quel momento non era programmato e che, quindi, la regia di Sanremo non poteva sapere sarebbe avvenuto. A riprova di ciò, così, Venier ha chiesto un bacio alla 38enne.

DITONELLAPIAGA SI EMOZIONA

Ad aprire la puntata speciale di Domenica In è stata Ditonellapiaga. La cantante, arrivata terza al Festival con “Che fastidio”, si è commossa parlando proprio del posizionamento inaspettato: “Sono contenta che il brano di una cantautrice elettro-pop sia salito sul podio perché spesso i brani pop dance sono bistrattati e invece anche noi ci siamo”.

“In generale sono contenta che il brano di una cantautrice, elettro pop, sia salito sul podio, perchè spesso i brani pop dance sono un po' bistrattati e invece ANCHE NOI CI SIAMO.”



MAMMA MARGHERITA.#DomenicaIn #Sanremo2026 pic.twitter.com/xGhFXJSjio — miriam 🐦‍🔥 (@protectnali) March 1, 2026

FULMINACCI CANTA CON UNA BANANA AL POSTO DEL MICROFONO

Dopo una settimana di fatiche, i Big si esibiscono in playback. E c’è anche chi, come Fulminacci, usa una banana al posto del microfono. Il cantautore ha, poi, scattato un selfie con Venier, poi pubblicato dalla conduttrice su Instagram.

mara venier che parla per 10 minuti buoni della banana sulla copertina della canzone di fulminacci per poi concludere "amore facciamoci una foto così poi la pubblichiamo"#DomenicaIn #Sanremo2026

pic.twitter.com/Rd1el6iq9M — 𓂀 nostradamus reborn (@spokemayo) March 1, 2026

ELETTRA SCUOTE L’ARISTON

Elettra Lamborghini ha regalato vari momenti che, sui social, circolano diventando virali. La cantante è arrivata con i pasticcini da offrire ai presenti, ha raccontato delle sue notte insonni nella città dei fiori e a Montecarlo dove ha fatto una trasferta per salvarsi dai “festini bilaterali”. Ha ballato la sua “Voilà” con le signore sedute in platea, ha fatto un TikTok con Mara Venier e i suoi ospiti. E, infine, ha cercato di scrollarsi il cellulare incastrato dentro la tutina.

vi prego ad elettra devono fargli fare il festival ogni anno#DomenicaIn pic.twitter.com/hPSpIQ7Dka — 𝓉𝓊𝓁𝒾𝓅𝒶𝓃𝑜 𝒷𝓁𝓊🫧🧸 (@altamentestanca) March 1, 2026

SAL DA VINCI INCIAMPA E CADE

Disavventura, invece, per Sal Da Vinci che – durante l’esibizione di “Per sempre sì” – è inciampato e caduto.

SAYF CON LA MAMMA, TREDICI PIETRO SI COMMUOVE PARLANDO DI PAPÀ GIANNI

Sayf è tornato all’Ariston con la mamma, condividendo con lei l’esibizione di “Tu mi piaci tanto”. Parlando di genitori, Serena Brancale e Mara Venier si sono emozionate dopo l’esecuzione del brano “Qui con me” dedicata alla mamma dell’artista che non c’è più. Le due si sono abbracciate. Anche Tredici Pietro si è commosso parlando di papà Gianni Morandi e dell’opportunità di cantare con lui durante la serata delle cover.

no ragazzi dobbiamo affrontare un problema molto grande ovvero che io sono innamorata persa di Adam come la risolviamo #DomenicaIn pic.twitter.com/KM0MBFqxo9 — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) March 1, 2026

A tal proposito, Leo Gassmann ha spento definitivamente le polemiche per le parole del padre dopo l’esibizione di “Vita”.

tredici Pietro che si commuove vi supplico è uscito direttamente da cucciolondia😭#DomenicaIn pic.twitter.com/2qg917b2eb — 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂🤍 (@this_isme_22) March 1, 2026

“Io stimo Pietro (Morandi, ndr) e Lda (figlio di Gigi D’Alessio) e anche Gianni Morandi, è un grandissimo cantautore. Pietro, anche in questo festival, ha dimostrato di essere uno dei più grandi della nuova scena e stanno facendo cose bellissime”, ha detto. “Quello di papà non era un attacco– ha ribadito-. Io non sono papà, gli voglio bene dell’anima e condivido quasi tutte le cose che pensa. Ovviamente non siamo la stessa persona, ragioniamo in maniera diversa e agiamo in maniera diversa. Chiedeva chiarezza sul regolamento in maniera anche molto ironica, perché lui è una persona anche molto ironica. Io e papà stimiamo la famiglia Morandi e anche grazie a loro che la musica italiana è arrivata in alto“.