Sal Da Vinci andrà all’Eurovision? “Per sempre sì”. E sui social Verdone gli fa gli auguri per la vittoria di Sanremo

ROMA – La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 è già alle spalle e si guarda al futuro. Il cantautore napoletano – trionfatore della kermesse con “Per sempre sì” – ora è chiamato all’impegno dell’Eurovision Song Contest, una sfida che ha deciso di accettare.

“È una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello e motivo di orgoglio portare la musica italiana fuori dal nostro paese. Per sempre sì, l’ho detto dall’inizio“, ha dichiarato l’artista.

E riguardo il suo trionfo al Festival ha aggiunto: “L’emozione è veramente indescrivibile. È la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno. Faccio questo mestiere da quando avevo 7 anni e l’ho continuato con perseveranza tra cadute e salite ripide. Non è stato facile ma è una vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso“. Tra questi un giovane collega che lo ha chiamato prima della finale: “Vorrei condividere questo premio con Geolier che anche lui viene dal popolo”.

I COMPLIMENTI DI VERDONE: “OGGI TROPPO FORTE SEI TU”

Intanto, sui social, Sal Da Vinci ha incassato anche i complimenti di Carlo Verdone. L’attore ha pubblicato una loro vecchia foto insieme, raccontando un aneddoto che li unisce. “Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’ unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante ed attore di sceneggiate“. Era proprio Da Vinci: “Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista. Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero . Oggi Troppo Forte sei tu“.