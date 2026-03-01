domenica 1 Marzo 2026

VIDEO| Iran, il presentatore della tv di Stato in lacrime mentre annuncia la morte di Khamenei

Il governo iraniano ha annunciato 40 giorni di lutto e una settimana di vacanza per commemorare lo Ayatollah caduto nell'attacco congiunto di Usa e Israele

ROMA – Non trattiene le lacrime e in diretta si fa prendere dall’emozione. Un conduttore della tv di Stato iraniana è scoppiato a piangere mentre ieri annunciava e confermava la morte dello Ayatollah Ali Khamenei, caduto sotto l’attacco congiunto di Usa e Israele in Iran.

“Dio è grande. Dio è grande. Con profondo dolore, annunciamo alla nazione iraniana che il Grande Ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, è stato martirizzato oggi in un  attacco criminale congiunto degli Stati Uniti  e del regime sionista“,  afferma il conduttore prima di crollare. In sottofondo, si sentono altre persone piangere.

LEGGI ANCHE: Iran, Khamenei è morto. Media: ucciso anche l’ex presidente Ahamdinejad. Trump minaccia e Teheran promette vendetta. Nuovi bombardamenti

Il governo iraniano ha annunciato 40 giorni di lutto e una settimana di vacanza per commemorare Khamenei, morto a 86 anni insieme alla figlia, al genero e al nipote.

