La guerra contro l’Iran e lo stretto di Hormuz: il mercato petrolifero nella più grande crisi degli ultimi decenni?

ROMA – Il conflitto militare tra Stati Uniti, Israele e Iran sta già avendo forti ripercussioni sui mercati energetici mondiali. Secondo Reuters, l’attacco congiunto USA-Israele contro l’Iran e la successiva risposta missilistica di Teheran hanno “scosso i mercati del petrolio come non accadeva da decenni“, ma “l’entità della crisi sarà probabilmente determinata dalla durata del conflitto”.

Il motivo è che la regione del Golfo, da cui proviene circa il 20% del petrolio consumato nel mondo, è una delle principali aree di esportazione. Anche se finora non ci sono conferme di danni diretti alle infrastrutture energetiche, l’incertezza e la tensione hanno già ridotto i flussi di greggio e aumentato il rischio di ulteriori interruzioni delle esportazioni, soprattutto dopo la notizia che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno chiuso lo stretto di Hormuz, inviando un avviso di sicurezza alle navi intorno allo Stretto in merito “all’aggressione militare da parte di Stati Uniti e Israele” e alle risposte di Teheran, affermando che “al momento non è sicuro passare attraverso lo stretto“, ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim.

I prezzi del petrolio sono già saliti nelle ultime settimane, con il Brent che ha raggiunto circa 70 dollari al barile, il livello più alto da agosto 2025, mentre gli operatori economici temono altri aumenti se il conflitto dovesse protrarsi. La situazione resta fluida, e molti osservatori sottolineano che una guerra di lunga durata potrebbe portare a disservizi maggiori nelle forniture di petrolio, influenzando non solo i mercati energetici ma anche l’economia globale.

Lo Stretto di Hormuz, situato tra l’Iran e l’Oman, è uno dei punti più critici per il trasporto di petrolio nel mondo: ogni giorno circa un quinto del petrolio globale passa proprio attraverso questo stretto canale marittimo. Se i conflitti nella regione dovessero interferire con il traffico navale, le forniture di greggio potrebbero subire forti rallentamenti, aumentando ulteriormente i prezzi del petrolio sui mercati internazionali.

Per ora, come riporta la Reuters, “sono state segnalate esplosioni negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, due importanti esportatori di petrolio. Nel frattempo, il Qatar, il secondo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto, ha dichiarato di aver intercettato missili diretti verso il Paese. Sono state udite esplosioni anche in Bahrein e nei pressi dell’isola iraniana di Kharg, il terminal attraverso il quale normalmente transita circa il 90% delle esportazioni di greggio, anche se i dati sulle spedizioni suggeriscono che Teheran abbia trasferito la maggior parte del petrolio lì immagazzinato su petroliere negli ultimi giorni”.

Gli analisti avvertono che anche minacce o blocchi temporanei dello Stretto di Hormuz bastano a generare panico nei mercati, causando impennate dei prezzi e incertezza economica globale. In pratica, ogni tensione militare in quest’area ha un effetto immediato sui costi dell’energia e sulle economie di tutto il mondo.