Atp Acapulco, Cobolli vince: sarà il numero 15 del ranking

ROMA – Che buongiorno per il tennis tricolore! E’ Flavio Cobolli il campione dell’Abierto Mexicano Telcel, Atp 500 dotato di un montepremi di 2.469.450 dollari che si è concluso sul cemento dell’Arena Gnp di Acapulco, in Messico.

All’alba italiana il 23enne romano, numero 20 del ranking e quinto favorito del seeding, ha battuto per 7-6, 6-4, in due ore e 9 minuti di partita, lo statunitense Frances Tiafoe, 28 del ranking e 8 del seeding. Per Cobolli è il terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati lo scorso anno al 250 di Budapest (battendo Baez) e al 500 di Amburgo (superando Rublev) su quattro finali disputate (ha perso quella del 500 di Washington nel 2024 contro Korda). Grazie a questa vittoria lunedì Flavio salirà al numero 15 firmando il best ranking.

“Da bambino sognavo questo momento- ha dichiarato Cobolli durante la premiazione, parole riportate da supertennis- Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto. Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d’oggi, quindi sono davvero felice”.