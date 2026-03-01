L’oroscopo di domenica 1 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
In amore non va, piccole scaramucce o difficoltà da superare. Oggi c’è qualcosa che non va, scarsa vitalità.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Nel corso dei prossimi giorni devi evitare complicazioni. Cambiare vita è possibile, ma non è necessario cambiare partner…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Il giorno è favorevole per gli incontri, un ripensamento in amore è possibile nel corso di queste ore. Sei molto più forte e ottimista. Una persona si fa avanti in modo particolare, forse troppo diretta per i tuoi gusti.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Discussioni ce ne sono state troppe nelle ultime settimane, ma ora è possibile voltare pagina. Favorito il rapporto con Capricorno.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Oggi c’è una situazione di lieve stanchezza. In amore questo è un periodo piuttosto strano, hai voglia di mandare all’aria tutto ma potresti prender tempo, vuoi fare cose nuove.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata ottima, se devi viaggiare fallo subito, evita chi vuole farti perdere tempo. E’ un oroscopo buono per i sentimenti…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Chi non ha l’amore dovrebbe cercarlo in questi giorni. La vita familiare ti offre soddisfazioni consistenti per dimostrare il tuo calore umano, specie in serata.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non tornare su vecchi discorsi che hai già affrontato nel passato, torna la forza, la capacità di analisi e di sintesi ma in questi giorni non hai molta voglia di divertirti.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
La giornata è contrastata, ritardi, qualcuno potrebbe persino mettere in discussione il tuo valore o comunque le tue capacità; in famiglia devi evitare piccoli conflitti.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Per le storie iniziate da poco alcuni preferiscono essere prudenti. Non isolarti.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Raccomando in questa giornata d’essere pazienti, in particolare dal punto di vista fisico. In amore potresti puntare i piedi o vivere il desiderio di una trasgressione.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
I rapporti con i figli possono riservare sorprese. In amore cerca di parlare chiaro per non cadere in inutili malintesi.