Meteo, le previsioni di domenica 1 marzo 2026

ROMA – Anticiclone ben saldo sull’Italia. La giornata sarà contrassegnata da un tempo uggioso, nebbioso e grigio al Nord e su molte regioni del Centro. Nubi irregolari al Sud. Su Alpi e Prealpi occidentali sono previste delle piogge, in genere di modesta e o debole intensità. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, di conseguenza i mari risulteranno calmi o poco mossi.

NORD

Leggera diminuzione della pressione. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata nebbiosa sulle zone pianeggianti e un cielo spesso coperto o molto nuvoloso in montagna. Nel pomeriggio arriveranno delle piogge deboli sulle Alpi occidentali, possibile pioviggine in pianura dove il cielo sarà coperto. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari poco mossi.

CENTRO e SARDEGNA

La pressione è stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo nebbioso su Toscana, Umbria, Lazio e localmente Marche. Nel pomeriggio il cielo sarà in gran parte coperto, schiarite soleggiate soltanto su basso Lazio e rilievi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, mentre i mari risulteranno generalmente calmi o poco mossi.

SUD e SICILIA

C’è l’alta pressione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile e asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso o localmente anche coperto. Possibilità di nebbie mattutine su Salento e zone interne della Campania. I venti saranno deboli e soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente calmi.

(Fonte: ilmeteo.it)