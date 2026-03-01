Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo. La classifica completa

ROMA – Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”. L’artista napoletano conquista il primo posto al termine della serata finale, seconda posizione per Sayf con “Tu mi piaci tanto”, terza Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. Quarta Arisa con “Magica favola”, quinti Fedez & Marco Masini con “Male necessario”.

Questa la classifica finale completa del Festival di Sanremo 2026:

Nayt – Prima che Fulminacci – Stupida fortuna Ermal Meta – Stella stellina Serena Brancale – Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici LDA & Aka 7even – Poesie clandestine Luchè – Labirinto Bambole di Pezza – Resta con me Levante – Sei tu J-Ax – Italia starter pack Tredici Pietro – Uomo che cade Samurai Jay – Ossessione Raf – Ora e per sempre Malika Ayane – Animali notturni Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi Francesco Renga – Il meglio di me Patty Pravo – Opera Chiello – Ti penso sempre Elettra Lamborghini – Voilà Dargen D’Amico – Ai ai Leo Gassmann – Naturale Mara Sattei – Le cose che non sai di me Eddie Brock – Avvoltoi

A chiudere la 76ª edizione del Festival è stato anche il saluto di Carlo Conti, alla sua ultima conduzione di Sanremo. Dal centro del palco dell’Ariston, il conduttore ha ringraziato il pubblico, gli artisti, l’orchestra e tutte le maestranze: “Sanremo è una mia seconda casa”.