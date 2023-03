VIDEO | Gf Vip, il commento di Tavassi sulla ex scatena la furia di Davide Donadei

ROMA – Altissima tensione nella casa del Grande Fratello Vip per un commento di troppo di Edoardo Tavassi a Davide Donadei. In cucina si stava discutendo di nomination, con un confronto tra Edoardo Donnamaria e lo chef, quando Tavassi ha chiesto a quest’ultimo: “Il tweet che ti è arrivato (nella puntata di lunedì, ndr) a cosa è riferito?”. E lo chef è andato su tutte le furie. Le parole di Edoardo che hanno suscitato una reazione tumultuosa in Donadei: “La stai facendo fuori dal vaso. Non sai un c… e stai parlando. Tu cosa sai? Niente? E allora non devi parlare“.

DONADEI IN LACRIME PER LE PAROLE DI TAVASSI

Un crescendo di rabbia che nemmeno gli stessi inquilini si aspettavano, come si nota dalle facce attonite dei presenti in cucina. “Come ti permetti? Non toccare cose mie ché faccio un casino, parla delle cose che vedi qua. Non giudicare le cose che succedono fuori”, ha proseguito Donadei. Che poi, al culmine del nervosismo, è scoppiato in lacrime.

I PERSIANI A DIFESA DI DONADEI

A complicare le cose, rischiando di far degenerare la situazione, è stato un sorrisino di Tavassi di cui lo chef si è accorto. “Non ridere”, gli ha intimato Davide, mentre l’altro gli ha risposto: “Non mi devi urlare contro, io sono tranquillissimo“. A provare a stemperare gli animi sono stati Antonella, Sarah e Andrea che hanno consolato Donadei.

Nel frattempo, Nikita ha provato a spiegare la posizione dello chef agli Spartani: “Lui c’è rimasto male dopo la puntata, si potrebbe essere più sensibili e non tirare fuori certi argomenti”.

DAVIDE FUGGE IN PISCINA

Nel frattempo, Donadei è fuggito dalla cucina e si è rifugiato in piscina, ancora scosso dalle lacrime. “È successo quello che non doveva succedere“, ha detto tra sé e sé prima di nascondersi sotto il plaid. Mentre nella cucina Tavassi e Micol Incorvaia hanno commentato: “Una reazione del genere ci sembra un po’ esagerata”.

IL TWEET DELLA DISCORDIA DELLA EX DI DONADEI

Ma perché Donadei ha reagito in maniera così violenta alla domanda di Tavassi? Tutto è iniziato nella puntata di lunedì, quando nel consueto momento social curato da Giulia Salemi, l’influencer ha letto un tweet di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide, a proposito del presunto flirt tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, che aveva sconvolto Antonella Fiordelisi. “Benvenuta nel club, Anto. Fatti consolare dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”. “Leggo una frecciatina velata a Davide, poi capiremo il motivo”, ha commentato Giulia Salemi, mentre sul viso dello chef si leggeva un misto di stupore e amarezza.

CHIARA GEME PER SEMPRE FAMOSA.

Il cuoco Davide, per chi non lo sapesse, ha tradito la sua ragazza e la faceva passare per pazza gelosa. Ma chi li seguiva (come me) sa come sono andate le cose.

SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA. LUI BOCCIATO FIN DA QUEST’ESTATE #oriele #gfvip pic.twitter.com/SYqs3CjNme — caffelatte (@trashstellare) February 28, 2023

Sentimenti che lo chef aveva esternato anche subito dopo la fine della trasmissione, sfogandosi con gli amici e ricordando che dalla fine della sua relazione con Rabbi non è ancora riuscito ad andare avanti. “Questa è una delusione enorme, avrei voluto che venisse a dirmi che era fiera di me”. Insomma, quel tweet della ex per Davide era un nervo scoperto. E la domanda di Tavassi ha mandato in tilt Donadei.