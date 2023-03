Mare Fuori 3, le anticipazioni dell’1 marzo

ROMA – Una new entry e un addio. Torna l’appuntamento con Mare Fuori 3, con un doppio episodio in onda questa sera, alle 21.20 circa, su Rai 2. La terza stagione della fortunata fiction targata Rai è composta da un totale di 12 puntante, e si concluderà mercoledì 22 marzo. Tutti gli episodi sono già disponibili su RaiPlay, ma secondo i rumors, l’ultima puntata trasmessa in chiaro su Rai 2 potrebbe contenere dei minuti aggiuntivi, svelando qualcosa in più sul finale di stagione.

MARE FUORI 3, ANTICIPAZIONI 1 MARZO

EPISODIO 5 – L’AMORE NON ESISTE

Mentre Kubra si prepara ad andare per la prima volta a casa di Pino, Latifah accusa la distanza dalla figlia e a niente valgono le rassicurazioni di Beppe. Nel frattempo, Silvia riconosce l’avvocato che ha causato il suo arresto e Rosa riesce finalmente a far visita a suo padre. Il rapporto tra Cardiotrap e Gemma è invece appeso a un filo. Filippo e Nad grazie a uno stratagemma riescono a incontrare Carmine e, intanto, l’ingresso di una nuova detenuta desta la curiosità di tutti. Gemma lascia l’IPM.

EPISODIO 6 – L’ETA’ DELL’INNOCENZA

Massimo ha capito che Mimmo vuole confessare qualcosa e chiede a Carmine di spronarlo. Filippo e Nad trovano una bella sorpresa nei loro zaini da parte del migliore amico del mondo, Carmine. Kubra ha deciso di scrivere una lettera alla madre per comunicarle quanto avrebbe difficoltà a dirle dal vivo.